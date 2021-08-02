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Минфин США начал принимать "чрезвычайные меры" в связи с достижением потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США в понедельника начало задействовать "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга. Об этом говорится письме руководителя ведомства Джанет Йеллен, направленном лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США.

Глава Минфина напомнила о том, что в предыдущем письме от 23 июля предупреждала законодателей о том, что "начиная с 1 августа уровень задолженности США достигнет законодательно установленной максимальной величины". "Этим письмом я уведомляю вас о <...> дополнительных чрезвычайных мерах, которые Минфин начал задействовать сегодня", - заявила она.

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