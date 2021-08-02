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Почти 6 млн россиян в первом полугодии попали в список невыездных из-за долгов

Каждый десятый из ограниченных в праве выезда - должник по алиментам

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Почти 6 млн россиян в первом полугодии оказались невыездными из-за неоплаченных долгов. Об этом говорится в статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которыми ознакомился ТАСС.

"Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ, в первом полугодии составило 5,9 млн", - указано в материалах.

На 1 мая этого года в списках невыездных числились 5,1 млн россиян. Таким образом, за два месяца их количество выросло на 800 тыс. Каждый десятый из ограниченных в праве выезда - должник по алиментам. За полгода выезд из страны был закрыт для более 527 тыс. алиментщиков. Всего за первое полугодие с невыездных должников удалось взыскать свыше 25,6 млрд рублей.

По данным ведомства, наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги. Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тыс. рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тыс. рублей.

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