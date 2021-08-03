{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кудрин заявил, что бедность в России возможно снизить в два раза за счет адресных выплат

В 2020 году уровень бедности в стране составил 12,1%, подчеркнул глава Счетной палаты
Алексей Кудрин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Алексей Кудрин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Снижение бедности в РФ в два раза возможно осуществить за счет адресных выплат, на это понадобится несколько сот миллиардов рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК.

На эту тему

"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное - что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", - сказал он.

Кудрин добавил, что при использовании многофакторной модели бедности, которая подразумевает ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности, подобные выплаты могли бы снизить бедность вдвое. Он также напомнил, что в 2020 году уровень бедности в РФ составил 12,1%.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
В Госдепе заявили, что США не будут заставлять страны АСЕАН делать выбор между ними и КНР
Китай является для этих государств важным торговым партнером, подчеркнули в ведомстве
Читать полностью