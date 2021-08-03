Кудрин заявил, что бедность в России возможно снизить в два раза за счет адресных выплат

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Снижение бедности в РФ в два раза возможно осуществить за счет адресных выплат, на это понадобится несколько сот миллиардов рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК .

"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное - что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", - сказал он.

Кудрин добавил, что при использовании многофакторной модели бедности, которая подразумевает ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности, подобные выплаты могли бы снизить бедность вдвое. Он также напомнил, что в 2020 году уровень бедности в РФ составил 12,1%.