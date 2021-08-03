МВФ одобрил выделение резервных активов на рекордную сумму в $650 млрд

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму в $650 млрд для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии. Это следует из распространенного заявления фонда.

"Исполнительный совет МВФ 2 августа 2021 года утвердил общее распределение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ, имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют) на сумму, эквивалентную $650 млрд (примерно 456 млрд SDR), для пополнения мировых ресурсов ликвидности", - говорится в документе.

"Это историческое решение - самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", - заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, выделение этих средств "послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики".

Фонд отмечает, что решение вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам пропорционально квотам. При этом около $275 млрд поступит "странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода".