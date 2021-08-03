Хайнань к октябрю 2021 года завершит строительство исследовательской больницы в Боао

БОАО /Китай/, 3 августа. /ТАСС/. Власти провинции Хайнань намерены к октябрю 2021 года завершить строительство исследовательской больницы в городе Боао. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

Исследовательская больница расположена на территории пилотной зоны международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао на Хайнане. Как пишет газета, учреждение будет специализироваться на оказании медицинских услуг, осуществлении профилактики и контроля заболеваний, оказании услуг в сфере реабилитации пациентов, проведении научно-исследовательских работ, организации учебных программ и других направлениях.

По данным "Хайнань жибао", площадь больницы превысит 90 тыс. кв. м. В настоящее время там ведутся отделочные работы, полностью завершить строительство планируется к 1 октября.

Решение о создании пилотной зоны международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао на Хайнане было принято в 2013 году. Площадь объекта составляет 20 кв. км, на его территории представлены клиники традиционной китайской и западной медицины. Этот кластер привлекает высококвалифицированных специалистов из Китая и других стран, а также сотрудничает с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями для оказания услуг международного класса. К 2025 году власти Китая намерены вывести Лэчэн на мировой уровень в области медицинских технологий и оборудования. В частности, в рамках этого проекта планируется создание передового клинического центра и базы для проведения научно-исследовательских работ.