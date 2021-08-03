Минимальная стоимость набора школьника в России составила около 2 тыс. рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минимальная стоимость базового набора школьника в РФ в июле 2021 года снизилась на 15-20% и составляет в среднем около 2 000 рублей. Об этом ТАСС сообщили представители Wildberries, Ozon и "Сбермегамаркета".

"Согласно исследованию аналитической службы Wildberries, которая изучила свыше 56 млн заказов россиян, минимальная стоимость базового набора школьника в июле 2021 года составила 2 130 руб. В эту сумму вошли универсальный комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары. По сравнению с прошлым годом минимальная стоимость комплекта к новому учебному году снизилась на 15% благодаря активному переходу производителей и продавцов в онлайн-сегмент: их количество на Wildberries за год выросло в 5,5 раза год к году", - сообщили ТАСС в Wildberries.

С 15 по 31 июля россияне заказали на Wildberries на 128% больше единиц школьной формы, чем годом ранее, спрос на канцелярские товары вырос на 221%.

Базовый комплект

Согласно данным Wildberries, базовый комплект школьной формы в 2021 году обойдется родителям в 1 330 руб., что на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в 2020 году. В него входят жилет (мин. цена - 125 руб.), брюки или юбка (380 руб.), рубашка или блузка (320 руб.), а также полуботинки или туфли (505 руб.). Минимальная стоимость рюкзака и канцтоваров составляет около 800 руб., что на 25% дешевле, чем в прошлом году. Набор включает ручку (мин. цена за шт. - 30 руб.), карандаш (60 руб. за набор из 6 шт.), пенал (60 руб.), комплект из пяти тетрадей (30 руб.), ластик (40 руб.), дневник (50 руб.), линейку (30 руб.), а также ранец или рюкзак (500 руб.). "Еще одной статьей расходов родителей российских школьников стала покупка формы для занятий физкультурой. В 2021 г. минимальная стоимость набора, в который входят спортивный костюм и кроссовки, составила 890 руб. (-13%)", - отметили в Wildberries.

Продажи канцтоваров на Ozon в июле выросли в 3,3 раза в годовом сопоставлении. Спрос на рюкзаки и ранцы в июле увеличился в 2,8 раза, а школьной формы - в 4,5 раза. "Минимальная стоимость набора школьника, состоящего из рюкзака, школьной формы, письменных принадлежностей и тетрадей составляет порядка 2 000. Однако средний чек такого набора в июле достигает 5 000 рублей - столько примерно тратят россияне, собирая ребенка в школу", - отметил представитель онлайн-площадки.

На Ozon стоимость пеналов стартует от 80 рублей, а школьных ранцев - от 400 рублей. "Для младшеклассников пользователи выбирают ранцы с героями любимых мультфильмов, а для школьников постарше - лаконичные и удобные рюкзаки с большим количеством отделений. В канцтоварах чаще всего приобретают наборы карандашей и цветных ручек, комплекты тетрадей для разных предметов, наборы обложек", - отметил представитель онлайн-площадки.

На "Сбермегамаркете" минимальная стоимость базового набора школьника в августе 2021 года составила 1 969 руб. В эту сумму входят затраты на комплект школьной формы и обуви, ранец или рюкзак, а также набор канцтоваров: жилет (минимальная цена - 499 руб.), брюки или юбка (599 руб.), рубашка или блузка (299 руб.), полуботинки или туфли (199 руб.), рюкзак (210 руб.), ручка (3 руб.), набор карандашей (35 руб.), пенал (60 руб.), тетрадь (10 руб.), ластик (3 руб.), дневник (33 руб.) и линейка (19 руб.). "По сравнению с прошлым годом отмечается снижение минимальной стоимости комплекта в среднем на 15-20%", - отметил представитель площадки.