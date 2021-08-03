РБК: каждый пятый россиянин намерен прекратить работать до пенсии

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Только 19% опрошенных россиян сообщили, что не собираются ждать наступления пенсионного возраста и закончат работать раньше, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса 2 261 работающего жителя России, проведенного HeadHunter и финтех-компанией "Деньги Вперед".

При этом чуть менее половины опрошенных россиян - 42% - собираются работать до тех пор, пока им будет позволять здоровье. Почти треть - 30% - собираются работать до достижения пенсионного возраста. До 70-75 лет планируют работать 6% опрошенных.

При этом более половины - 56% - россиян не делают сбережений для жизни на пенсии. Среди тех, кто откладывает, 17% имеют накопительный счет или депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% - в недвижимость, 10% пользуются негосударственными пенсионными фондами (НПФ), 9% копят валюту, а 1% использует полисы страхования жизни.

Чаще всего накоплениями на пенсию озабочены менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы. Меньше всего об этом думают люди рабочих профессий - только 32% из них откладывают деньги на старость.

Для каждого четвертого опрошенного (26%) жизнь на пенсии ассоциируется с сильным сокращением доходов и урезанием расходов. Немногим меньше респондентов (20%) планируют жить на прибыль от пассивных инвестиций и много путешествовать, 17% - жить на средства от сдачи недвижимости, 3% - за счет поддержи детей.