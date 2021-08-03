Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило мобильное приложение "Госключ" для подписания договоров онлайн. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Госключ" - удобный и безопасный сервис для пользователей портала госуслуг с подтвержденной учетной записью, которых сейчас почти 80 млн. В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись пользователь сможет менее, чем за три минуты", - отмечается в сообщении.

Первым электронным договором, который можно подписать с помощью "Госключа", стал договор на оказание услуг сотовой связи. На данный момент эта возможность доступна для абонентов Tele2. В ближайшее время такую опцию откроют МТС, "Мегафон" и "Билайн".

В будущем перечень сделок и юридических документов, которые можно подписывать с помощью нового сервиса, будет расширен. В том числе планируется использование "Госключа" для подписания онлайн договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости, добавляется в сообщении.

Эксперимент по использованию электронной подписи реализует Минцифры в рамках постановления правительства РФ от 15 июля 2021 года № 1207. В проекте используются сервисы единой цифровой платформы для создания и выдачи электронной подписи, предоставляемые "Ростелекомом" и банком ВТБ.