Российские банки в январе - июле выдали ипотечных кредитов более чем на 3 трлн рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские банки в январе - июле 2021 года выдали ипотечных кредитов более чем на 3 трлн рублей. По оценкам ВТБ, это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин через пресс-службу банка.

"Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 млрд рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода 3 трлн рублей", - отметил Дячкин.

При этом, по мнению топ-менеджера банка, по итогам года выдачи жилищных кредитов могут достичь 5 трлн рублей, что будет историческим максимумом для РФ.

В ВТБ считают, что в связи с изменением условий по госпрограмме спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. В настоящее время программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки.

По словам эксперта ВТБ, на текущий момент рынок адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков.