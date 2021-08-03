"Газпром экспорт": климатическая политика ЕС приведет к снижению экспорта газа из России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Европейская политика углеродной нейтральности к 2050 году неизбежно приведет к сокращению прямых поставок природного газа из России и скажется на доходах от этой статьи. Сохранить свои позиции экспортера на рынке Европы Россия может за счет поставок "голубого водорода". Такое мнение высказал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

"Отказ от использования углеводородов в качестве источников первичной энергии неизбежно скажется на объемах прямых поставок природного газа из России и, соответственно, на размерах экспортной выручки от его реализации", - говорит он. Россия может заместить выпадающие поставки природного газа хотя бы частично водородом, произведенным из него же.

По мнению Комлева, производство "голубого" углеродно-нейтрального водорода возможно уже в настоящее время, его себестоимость оценивается в пределах $2 за тонну. "Это в перспективе обеспечит РФ роль ведущего мирового экспортера "голубого" водорода, что окажет позитивное влияние на репутацию газовой отрасли, остановит процесс девальвации газовых активов, откроет путь к ответственному финансированию проектов в области декарбонизированного природного газа", - заключил он.