Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на обеспечение надежного водоснабжения Крыма

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство России направляет 2,3 млрд рублей из резервного фонда на обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается во вторник на сайте кабмина.

Уточняется, что 940 млн рублей из этой суммы пойдет на реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу Крыма, еще 1,36 млрд рублей - на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе. Минэкономразвития поручено в течение 30 дней договориться с местными властями о предоставлении субсидии.

На прошлой неделе на заседании правительства Мишустин выразил надежду, что выделение средств "позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым". Ранее кабмин утвердил план по обеспечению стабильного водоснабжения Крыма и Севастополя общей стоимостью 48 млрд рублей. В него вошли мероприятия по ремонту сетей водоснабжения и строительству современной инженерной инфраструктуры - водозаборов, водоотводов и очистных сооружений.