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Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на обеспечение надежного водоснабжения Крыма

Более 900 млн рублей из этой суммы пойдет на реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу Крыма, еще 1,36 млрд рублей - на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство России направляет 2,3 млрд рублей из резервного фонда на обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается во вторник на сайте кабмина.

Уточняется, что 940 млн рублей из этой суммы пойдет на реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу Крыма, еще 1,36 млрд рублей - на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе. Минэкономразвития поручено в течение 30 дней договориться с местными властями о предоставлении субсидии.

На прошлой неделе на заседании правительства Мишустин выразил надежду, что выделение средств "позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым". Ранее кабмин утвердил план по обеспечению стабильного водоснабжения Крыма и Севастополя общей стоимостью 48 млрд рублей. В него вошли мероприятия по ремонту сетей водоснабжения и строительству современной инженерной инфраструктуры - водозаборов, водоотводов и очистных сооружений.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКрым
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