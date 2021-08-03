Построенные на Амуре дамбы позволили сэкономить более 30 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Строительство дамб после масштабного наводнения на Амуре 2013 года позволило сэкономить более 30 млрд рублей. Об этом в интервью "АиФ-Дальинформ" сообщил во вторник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Вывод получается простой: проинвестировав существенно меньшие средства, мы, по сути, в ходе этой работы за семь лет сэкономили более 30 млрд рублей бюджетных средств, потому что затраты в 2013 году на ликвидацию последствий тогда составили около 42 млрд рублей. А в этом году расчетная потребность - 7,7 млрд рублей. Может быть, она будет больше, но вряд ли превысит цифру 10 млрд рублей", - сказал Трутнев.

После наводнения 2013 года власти оказали помощь более чем 200 тыс. человек. Были проанализированы действия властей, позволяющие снизить риски серьезных наводнений. Эта работа заключалась в обеспечении точности прогнозов, взаимодействии всех органов, которые должны реагировать на изменения уровня водных объектов, совершенствовании взаимодействия энергетиков, Росводресурсов, Росгидромета, МЧС, руководства субъектов.

Кроме того, проводилось дноуглубление рек на обмелевших участках - за семь лет было очищено более 97 км, в зонах с максимальными рисками возведено более 26 км сооружений. Некоторые строятся и в настоящее время, произошли задержки сроков строительства, прежде всего это касается дамб в Комсомольске-на-Амуре. "Но даже при этом гидрозащитные сооружения держат воду в той, самой опасной части города, где, как все мы помним, в 2013 году ребята из МЧС в шторм, под проливным дождем, держали Амур с помощью тентов, а сейчас эту работу выполняет дамба и неплохо с этим справляется", - добавил Трутнев.

В 2021 году регионы Дальнего Востока переживают сильный паводок на Амуре. Особенно серьезно пострадали Амурская область и Забайкалье. В Хабаровском крае первая волна прошла без особых последствий, смещается еще одна волна. "Паводок 2021 года существенно сдержан и усилиями субъектов, и силами федерального правительства, и коллег, которые помогали ликвидировать последствия. Это совершенно очевидно. Это неплохой сигнал", - заключил Трутнев.