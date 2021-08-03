Крупнейший банк Крыма РНКБ в первом полугодии увеличил ипотечный портфель на 30%

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ за январь-июнь 2021 года нарастил ипотечный портфель более чем на 30% - до 43 млрд рублей. По итогам 2021 года прогнозируют 50% рост в этом сегменте, сообщил во вторник журналистам председатель правления кредитной организации Михаил Якунин.

"У нас на начало года ипотечный портфель составлял порядка 31 млрд рублей, сейчас это уже 42-43 млрд рублей, то есть произошло увеличение более чем на 30%. По году мы ожидаем 50% рост - порядка 45 млрд рублей. Может быть, приблизимся к 50 млрд рублей", - сказал Якунин.

По его словам, за время действия льготной ипотеки на новостройки - с конца апреля 2020 года - банк выдал кредиты на сумму 11 млрд рублей. Причем с 1 июля 2021 года, когда по программе была повышена ставка с 6,5 до 7%, а максимальная сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов, уменьшения спроса от потенциальных заемщиков не наблюдается, добавил Якунин. "В Крыму средний чек покупки жилья составляет 2,9 млн рублей. Таким образом, значимая часть покупок по ипотеке подпадает под льготную программу даже после корректировки ее условий", - пояснил он.

Кроме того, РНКБ исчерпал весь лимит, полученный от государства по программе сельской ипотеки, - 570 млн рублей. Спрос на этот продукт в Крыму колоссальный, подчеркнул председатель правления банка. Также РНКБ ранее запустил пилотный проект ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по типовому проекту застройщика. По словам Якунина, для этой работы уже аккредитованы шесть подрядчиков, в ближайшие недели аккредитацию получит еще 21 компания.

"Мы не видим замедления спроса на ипотеку, вопрос здесь только в предложении жилья, которого пока не хватает. Для этого не урегулированы некоторые законодательные вопросы, например, в Севастополе до сих пор утверждается генеральный план города. Как только все эти вопросы будут сняты, я думаю, что будет взрывной рост рынка в Крыму", - сказал Якунин, добавив, что крупные застройщики уже проявляют интерес к полуострову.

Он также сообщил, что РНКБ в настоящее время финансирует строительство порядка 820 тыс. кв. м. жилья. Причем для застройщиков с высокими темпами продаж ставки по кредитам проектного финансирования могут опуститься ниже 2%.