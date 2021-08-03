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На выплаты неполным семьям и беременным женщинам в 2021 году выделили около 50 млрд рублей

В среднем по стране размер пособий составляет 6 350 рублей для беременных и 5 650 рублей для неполных семей
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские власти выделили в 2021 году порядка 50 млрд рублей на новые выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет и беременным женщинам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Пенсионного фонда РФ Андреем Кигимом.

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Глава кабмина напомнил о том, что по поручению президента Владимира Путина были введены новые меры поддержки россиян - выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, а также пособия родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеют низкий доход.

"На предоставление этих двух ежемесячных выплат в текущем году мы выделили около 50 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Прием заявлений на получение таких пособий начался с 1 июля. В среднем по стране его размер составляет 6 350 рублей для беременных и 5 650 рублей для неполных семей. Первые выплаты начались в конце июля.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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