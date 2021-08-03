"Автоваз" увеличил в июле продажи на 1%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Автоваз" в июле 2021 года увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 1% - до 32,013 тыс. штук по сравнению с июлем прошлого года, говорится в сообщении автопроизводителя.

При этом по сравнению с июлем "доковидного" 2019 года рост составил 8,6%.

Самой продаваемой моделью в июле стала Lada Granta - всего продано 10,88 тыс. штук. На втором месте автомобили семейства Lada Vesta с результатом 10,2 тыс. штук. Также в июле было продано в совокупности 4,5 тыс. автомобилей Niva Legend и Niva Travel.

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "Автоваза" Оливье Морне отметил, что несмотря на то, что летний период характеризуется снижением продаж, в июле компания наблюдала устойчивый спрос на автомобили Lada.

В первом полугодии 2021 года продажи компании составили более 200,2 тыс. автомобилей (+51% к I полугодию 2020 года). В июне "Автоваз" увеличил продажи на 43,1% в годовом выражении, до 40,1 тыс. штук.

О компании

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.