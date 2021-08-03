Минстрой: вопрос ввоза трудовых мигрантов на стройки на чартерных поездах прорабатывается

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Окончательное решение по созданию возможности ввоза на чартерных поездах трудовых мигрантов для работы на стройках в РФ еще не принято, Минстрой прорабатывает этот вопрос. Об этом сообщил журналистам во вторник первый замглавы ведомства Александр Ломакин на церемонии открытия конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства.

"Этот вопрос прорабатывается, окончательное решение еще не принято", - сказал Ломакин. Запуску механизма препятствуют действующие коронавирусные ограничения. Кроме того, по словам Ломакина, необходимо учитывать законодательство стран, из которых планируется ввозить рабочих.

Предполагается, что строительные компании или группы компаний будут формировать заявки на ввоз на чартерных поездах необходимого числа рабочих. Сегодня Минстрой ведет переговоры с участниками строительного рынка, отметил Ломакин.

По оценке ведомства, сегодня дефицит кадров в строительной отрасли и сфере ЖКХ достигает 3 млн человек.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. Застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении". Позже замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщал, что алгоритм точечного ввоза иностранной рабочей силы сложен в исполнении для компаний, и правительство в ближайшее время его доработает.