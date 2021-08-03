"Почта России" будет доставлять грузы в отдаленные регионы беспилотниками

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Почта России" планирует доставлять грузы в отдаленные округа с помощью беспилотников. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас "Почта России" подписала с рядом регинов - это Ханты-Мансийский округ, это Ямало-Ненецкий округ, это Чукотка, это Камчатка, специальные соглашения о доставке грузов беспилотниками", - сказал Белоусов.

Он отметил, что это будут технически-сложные и большие беспилотники, которые потребуют соответствующей инфраструктуры.

"Это тяжелые беспилотники. Это особая конструкция, технолгогически крайне сложная. Это тяжелая машина с большим размахом крыльев, почти самолет. Под них должны быть выстроены взлетно-посадочные полосы, все это отрабатывается. Это в очень высокой степени готовности. Первые 48 маршрутов мы скоро запустим", - добавил он.