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"Почта России" будет доставлять грузы в отдаленные регионы беспилотниками

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, это будут "технически-сложные и большие беспилотники, которые потребуют соответствующей инфраструктуры"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Почта России" планирует доставлять грузы в отдаленные округа с помощью беспилотников. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас "Почта России" подписала с рядом регинов - это Ханты-Мансийский округ, это Ямало-Ненецкий округ, это Чукотка, это Камчатка, специальные соглашения о доставке грузов беспилотниками", - сказал Белоусов.

Он отметил, что это будут технически-сложные и большие беспилотники, которые потребуют соответствующей инфраструктуры.

"Это тяжелые беспилотники. Это особая конструкция, технолгогически крайне сложная. Это тяжелая машина с большим размахом крыльев, почти самолет. Под них должны быть выстроены взлетно-посадочные полосы, все это отрабатывается. Это в очень высокой степени готовности. Первые 48 маршрутов мы скоро запустим", - добавил он.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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