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Минтранс планирует запретить редактирование фотографий при техосмотре

Предлагается, в частности, запретить применять фотоэффекты и менять дату и координаты места съемки

Москва, 3 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует внести изменения в правила проведения техосмотра, запрещающее, в частности, применение фотоэффектов при выполнении фотофиксации на пунктах ТО. Об этом говорится в проекте приказа министерства, опубликованным на портале проектов нормативно-правовых актов.

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Согласно документу, на первом фото, сделанном до начала техосмотра, должно быть видно переднюю и боковую часть машины. Также рядом с машиной на фото в полный рост должен быть виден технический эксперт, который проводит диагностику транспортного средства.

Фото, сделанное в конце техосмотра, делается по аналогичной схеме, но оно должно содержать изображение задней части машины и другой его боковой проекции.

Также запрещается редактирование файлов с фото посредством изменения exif-данных. Речь идет о дате, времени и координатах места фотографирования.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на Минтранс сообщил, что необходимость ужесточения правил в министерстве, объяснили ростом числа случаев фальсификации фотографий и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Полиция по факту нарушений завела более 1,4 тыс. административных дел, около 600 выданных подобным образом карт аннулировано.

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