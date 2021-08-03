ЦБ РФ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России начал подготовку к продаже акций банка "Открытие" и прием заявок от инвесторов о намерении принять участие в торгах. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банк России, реализуя стратегию выхода из капитала публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация Открытие", начинает подготовку к продаже акций на организованных торгах. Одновременно с этим Банком России рассматривается альтернативный способ продажи акций Банка стратегическому инвестору, в связи с чем Банк России приступает к изучению интереса потенциальных инвесторов к приобретению акций банка", - указано в сообщении.

В ЦБ отмечают, что в зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса или пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций.

Банк России будет осуществлять прием сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка в срок с 11 октября по 22 октября 2021 года в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой.