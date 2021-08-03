Власти Хайнаня перестали выдавать разрешения на насыпные работы в морской акватории

ХАЙКОУ /Китай/, 3 августа. /ТАСС/. Администрация южнокитайской провинции Хайнань в целях защиты экологии и сохранения естественного ландшафта полностью прекращает выдавать лицензии для проведения насыпных работ в акватории вдоль линии морского побережья острова. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван" .

По его данным, такое решение было принято на основании регионального плана по защите экологии в ходе 14-й пятилетки (2021-2025). Как заверили местные власти, они будут "максимально строго" осуществлять контроль за строительной деятельностью компаний. Исключение составят крупные государственные инфраструктурные проекты стратегического значения.

Кроме того, правительство приступит к очистке вод и восстановлению экологии в восьми бухтах Хайнаня. Естественный облик 19 морских заливов при поддержке государства, как ожидается, в ближайшие годы существенно улучшат, чтобы они соответствовали самым высоким критериям и получили статус образцовых объектов природы. Согласно официальному плану, к 2025 году 12 из них должны фигурировать в первых строчках рейтинга наиболее чистых и ухоженных гаваней Китая.

Ожидается, что упомянутая программа впоследствии будет существенно расширена и охватит все прибрежные акватории провинции. Среди ключевых задач - восстановление мангровых лесов, пласта морских водорослей и коралловых рифов. Одновременно на морском побережье будут снесены все строения, возведенные с нарушением законодательства или негативно влияющие на окружающую среду. Помимо этого власти внедрят по периметру острова в четырех населенных пунктах (в городах Хайкоу, Санья, Вэньчане и Даньчжоу на севере, юге, востоке и западе Хайнаня) экспериментальную систему по сбору и утилизации мусора, который периодически прибивает к берегу волнами Южно-Китайского моря.

Согласно статистике, около 60% населения земного шара проживает в полосе на расстоянии не более чем 100 км от моря, которое играет ключевую роль в развитии глобальной экономики, поскольку представляет собой богатый источник транспортных, туристических, сельскохозяйственных и ископаемых ресурсов. Бухты - основная часть морского ландшафта, пригодного для осуществления хозяйственной деятельности. Поэтому среди важных задач, требующих безотлагательных решений и постоянного контроля, - защита окружающей среды и предотвращение эрозии береговой линии, которую сильно разрушают не только тайфуны, но и сам человек.

На Хайнане насчитывается 68 заливов, 40% из них сосредоточены в трех городах - в курортном Санья, в Вэньчане (северо-восток) и в Ваньнине (юго-восток), однако самый перспективный глубоководный порт острова, адаптированный под нужды сверхкрупных трансконтинентальных контейнеровозов, расположен в бухте на северо-западе провинции в районе города Даньчжоу.