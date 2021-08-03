Глава КБР сообщил, что на улучшение водоснабжения жителей нужно 13 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 3 августа. /ТАСС/. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей Кабардино-Балкарии необходимо 13 млрд рублей, вопрос планируют решить до конца 2024 года, сообщил во вторник в ходе прямой линии глава республики Казбек Коков.

"Мы проанализировали, подготовили всю схему водоснабжении Кабардино-Балкарии из источников, которые расположены в горной зоне. Сегодня по нашим оценкам необходимо более 13 млрд рублей. Что касается сроков - это завершение в 2022, 2023, 2024 году по разным районам республики", - сказал Коков.

По его словам, на разработку проектно-сметной документации по объектам водоснабжения уже направили порядка 100 млн рублей.

Глава региона также добавил, что на 2023 год запланирован запуск Баксанского группового водовода, который должен обеспечить качественное водоснабжение Баксанского района и городского округа Баксан, из которых в настоящее время поступает наибольшее количество жалоб.

Также планируется завершение строительства Зольского группового водовода.

"Хотел отметить жалобы жителей в части, касающейся источника Зольского группового водовода с водопада Гедмишх. Ситуацию проанализировали, сам тоже лично выезжал туда, смотрел и сегодня изменяют источник забора воды в этот водовод", - добавил он.