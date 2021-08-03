Спрос на сахар в Свердловской области за 10 дней вырос в 2,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Спрос на сахар в Свердловской области за последние 10 дней вырос в 2,5 раза, при этом в распределительных центрах достаточно его запасов для заполнения всех магазинов региона. Об этом во вторник в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

В конце июля в соцсетях жители нескольких городов региона начали жаловаться на отсутствие сахара.

"За последние 10 дней спрос на него [сахар] вырос в 2,5 раза. Именно поэтому он так быстро заканчивается в магазинах. <…> Думаю, поставщики учтут этот момент и в ближайшие дни начнут привозить в магазины столько сахара, чтобы покрыть весь спрос", - написал Куйвашев, уточнив, что поручил правительству региона следить за ситуацией.

Он отметил, что уже вторую неделю получает сообщения от жителей области о том, что на полках магазинов нет сахара. "Сахар не закончился. Вчера я отправил проверку в распределительные центры. Там достаточно запасов, чтобы заполнить все магазины региона", - написал глава региона.

При этом он пояснил, что сезон варений из-за жары начался немного раньше, чем обычно, что вызвало увеличение спроса на сахар.