Хабаровский край может реализовать проекты на 10 млрд рублей по дальневосточной концессии

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют реализовать проекты на общую сумму в размере 10 млрд рублей по дальневосточной концессии. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель начальника управления перспективного развития отраслей и инфраструктуры министерства экономического развития региона Алексей Умрилов.

"Текущий потенциальный объем финансирования по пилотным проектам составляет более 10 млрд рублей", - сказал Умрилов. По его словам, в числе проектов, которые планируется реализовать в регионе, задействуя механизм дальневосточной концессии, строительство нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске, теплосетей и очистных сооружений поселка Ванино, спортивных объектов, объектов в сфере ЖКХ и социальной сфере. По всем проектам строительство начнется не ранее 2022 года, а по некоторым - с 2023 года.

Теплосети и очистные сооружения в Ванино, где проживают около 15 тыс. человек, требуют замены. На эти цели необходимо направить около 1 млрд рублей, уточнил Умрилов. Крупнейшему в округе Дальневосточному художественному музею необходимы новые площади. Нынешнее здание не вмещает экспозиции - в запасниках музея находится в десять раз больше произведений искусства и исторических артефактов, чем представлено на выставках, при этом хранятся они в плохих условиях. "В настоящее время ведется активный диалог с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики по формированию более расширенного перечня потенциальных проектов в рамках дальневосточной концессии", - сказал собеседник агентства.

В региональном правительстве готовятся концессионные проекты, уже есть ряд инвесторов, проявивших интерес к этим проектам. Планируются как частые концессионные инициативы, так и открытые конкурсы, инициируемые потенциальным концедентом. Объем участия инвесторов, как ожидается, составит не менее 20% от общей стоимости проекта.

"Рассчитываем после пилотных расширить количество потенциальных концессионных проектов, реализуемых при поддержке Минвостокразвития России, а также увеличить объем инвестиций, привлекаемых за счет концессий в экономику Хабаровского края. Также планируем активно использовать возможности инвестиционного акселератора в рамках дальневосточной и арктической концессии при Минвостокразвития России", - сказал Умрилов.

Усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства, который Минвостокразвития РФ назвало арктической и дальневосточной концессиями, направлен на возведение объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. Концессия предусматривает федеральную поддержку при создании объектов промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также объектов, направленных на обеспечение комфортной среды для населения.