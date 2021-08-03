Правительство РФ проверит деятельность электрометаллургических предприятий

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минпромторгу проанализировать данные о финансовом положении электрометаллургических предприятий за последние три года. Также министерству поручено предоставить позицию о целесообразности применения единообразных подходов в вопросе установления экспортных пошлин на металлургическую продукцию, сообщил РБК со ссылкой на письма директора департамента промышленности правительства Кирилла Лысогорского Минпромторгу.

Как пишет издание, четыре крупных электрометаллургических предприятия попросили председателя правительства Михаила Мишустина отложить введение экспортных пошлин из-за риска остановки производства. Обращение стало поводом для финансовой проверки предприятий.

В Минпромторге изданию подтвердили факт сбора финансово-экономических показателей результатов производственной деятельности электрометаллургических предприятий для доклада правительству о деятельности и перспективах развития электрометаллургии в стране.

"Указанная информация направлена в правительство", - пояснил изданию представитель ведомства.

По данным издания, правительство обсуждает снижение размера пошлин отдельно для электрометаллургических предприятий.

В России с августа до конца 2021 г. введены пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Правительство согласовало такое решение на заседании 24 июня. Его цель - стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины будут распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.