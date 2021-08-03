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Глава Карачаево-Черкессии заявил о развитии туристических проектов

По словам Рашида Темрезова, необходимые для туротрасли объекты возможно создавать благодаря инфраструктурным кредитам

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов позволяют создавать в Карачаево-Черкесской Республике необходимые для развития туристической отрасли объекты инженерной и транспортной инфраструктуры и создавать новые рабочие места, сообщил во вторник глава региона Рашид Темрезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Для нас инфраструктурные кредиты, инфраструктурные проекты <…> - это реальная возможность сегодня создать новые рабочие места, конечно же, с созданием инженерной инфраструктуры, дорожной, [для] туризма. Для нас это реальная возможность сегодня сделать - не побоюсь этого слова - прорыв в экономике нашей республики", - сказал Темрезов.

Глава республики также отметил, что за последние годы в Карачаево-Черкессии построили более 600 социально значимых объектов, при этом сегодня есть задачи по развитию реального сектора экономики, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

Глава государства поручил руководству Карачаево-Черкессии подготовить соответствующие проекты.

"Мы готовим. Мы с правительством России работаем достаточно плотно. Мы сейчас как бы притираемся по тем или иным [вопросам], но хочу сказать, что мы чувствуем поддержку со стороны Министерства строительства, Министерства транспорта России и в целом - курирующего блока правительства России", - добавил Темрезов.

Ранее министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкессии Расул Текеев сообщил ТАСС, что в регионе ожидают рост потока туристов на 15% в 2021 году. Согласно прогнозам, республику посетят порядка 1,7 млн человек. За 2020 год Карачаево-Черкессию посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТемрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-Черкесия
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