Россияне в начале 2021 года стали почти в три раза чаще покупать одежду

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Расходы российских семей в I квартале 2021 года на одежду и обувь увеличились в 2,5-3 раза, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата о расходах домохозяйств.

"Единственная статья расходов, отличающая среднероссийский потребительский бюджет начала 2020 и начала 2021 года - это одежда и обувь: если год назад на них тратили 6-7%, то после пандемии - 11-16%", - отмечает издание.

По данным Росстата, доля расходов на одежду и обувь беднейшего дециля выросла с 5,8% до 15,9%. Богатейший дециль увеличил свои расходы с 4,8% до 11,3%.