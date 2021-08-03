"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Шри-Ланку

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы по направлению Москва - Коломбо (Шри-Ланка), полеты будут выполняться с 2 сентября два раза в неделю. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

На данный момент авиасообщение между Шри-Ланкой и РФ возобновлено после перерыва на фоне пандемии коронавируса.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолётах Airbus A330-300.

Граждане России могут въезжать на территорию Шри-Ланки, предварительно оформив электронную визу, напомнили в "Аэрофлоте". Для путешествия потребуется отрицательный тест на COVID-19 на английском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Повторный тест необходимо пройти по прилёту в аэропорт назначения.