{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Шри-Ланку

Прямые рейсы в Коломбо будут выполняться с 2 сентября два раза в неделю

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы по направлению Москва - Коломбо (Шри-Ланка), полеты будут выполняться с 2 сентября два раза в неделю. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

На данный момент авиасообщение между Шри-Ланкой и РФ возобновлено после перерыва на фоне пандемии коронавируса.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолётах Airbus A330-300.

Граждане России могут въезжать на территорию Шри-Ланки, предварительно оформив электронную визу, напомнили в "Аэрофлоте". Для путешествия потребуется отрицательный тест на COVID-19 на английском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Повторный тест необходимо пройти по прилёту в аэропорт назначения.

Теги
Шри-ЛанкаРоссия
Пандемия COVID-19
Отельеры Кипра опасаются сокращения турпотока из России в связи с дополнительными тестами
Глава регионального отделения Pasyxe назвал решение кипрского правительства о дополнительном тестировании непривитых туристов поспешным, ничего не предлагающим и только наносящим вред
Читать полностью