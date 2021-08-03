СМИ: Сербия отзывает с рынка ввезенное из ЕС мороженое из-за наличия пестицидов

БЕЛГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Сербские регуляторы отзовут из продажи мороженое марок Snickers, Twix и M&M’s, ввезенное с территории Франции, из-за обнаружения в нем пестицидов. Об этом сообщила во вторник газета Telegraf со ссылкой на источники.

По данным издания, регуляторы в Сербии получили сообщение из ЕС о том, что на рынке республики находится мороженое, не являющееся безопасным для употребления. В нем подтверждено наличие пестицидов. Как отметил источник, мороженое, ввезенное из ЕС, содержит стабилизатор этиленоксид, количество которого превышает допустимое.

Ветеринарное управление Сербии принимает меры, чтобы оперативно изъять товар из магазинов.

Продукция ввозилась из Франции в ряд европейских стран. Ранее мороженое этих марок было снято с продажи в Хорватии и Боснии и Герцеговине.