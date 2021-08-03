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Минфин 4 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Количество доступных остатков облигаций с постоянным купонным доходом не уточняется

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 4 августа аукцион по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, а также ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Количество доступных остатков облигаций с постоянным купонным доходом не уточняется.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, говорится в сообщении министерства.

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