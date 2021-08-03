"Россети" впервые внедрили систему удаленного управления релейной защитой

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Россети" впервые в России внедрили технологию дистанционного управления релейной защитой. Пилотными площадками были выбраны подстанции "Белорусская", "Кожевническая" и "Люблино" в Москве, говорится в сообщении компании.

"Проект разработан в рамках НИОКР компании "Россети Московский регион" и включен в ведомственную программу "Единая техническая политика - надежность электроснабжения" Минэнерго России", - отметили в компании.

Дистанционное управление оборудованием релейной защиты может быть реализовано как на самой подстанции, так и диспетчерами компании, а также "Системным оператором" Единой энергосистемы России. Для защиты данных используются методы криптошифрования, уточнили в "Россетях".

Благодаря удаленному управлению время оперативных переключений сократится в 5-10 раз, а правильность выполняемых операций будет контролироваться в автоматическом режиме. Более того, уменьшится влияние человеческого фактора и риск возникновения ошибок.

Для реализации проекта были использованы современные автоматизированные системы управления технологическими процессами российского производства, а в Центре управления сетями (ЦУС) основу программного обеспечения составляет отечественный программный комплекс СК-11, что соответствует целям, поставленным в нацпроекте "Цифровая экономика".

Компания в настоящее время также внедряет дистанционное управление выключателями, разъединителями и заземляющими ножами на магистральных и распределительных сетях. В общей сложности технология уже применена на 40 энергообъектах.

"Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.