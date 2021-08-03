Отельеры Кипра опасаются сокращения турпотока из России в связи с дополнительными тестами

НИКОСИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Владельцы отелей греко-кипрской провинции Фамагуста, в состав которой входят курорты Айя-Напа и Протарас, призвали правительство Республики Кипр отменить новое требование об обязательном прохождении невакцинированными гостями острова новых диагностических тестов на седьмой день после их приезда в страну. По мнению отельеров, эта норма грозит существенным сокращением туристического потока из России. Об этом сообщил во вторник председатель регионального отделения Кипрской ассоциации отельеров (Pasyxe) в провинции Фамагуста Дорос Таккас.

Он заявил Кипрскому информационному агентству, что крупные российские турагентства уже дали понять, что новое правило о дополнительном тесте для непривитых туристов приведет к снижению количества бронирований мест в отелях более чем на 20%. Таккас подчеркнул, что сейчас в провинции Фамагуста находятся фактически исключительно российские туристы. При этом глава отделения Pasyxe сообщил, что с ним связались некоторые крупные турагентства, заявив, что при новых правилах Кипр просто больше не будет принимать туристов, останавливающихся на срок более семи дней.

Таккас пояснил, что авиарейсы из некоторых российских регионов осуществляются лишь один раз в 10 дней, а потому идет поиск туристов, которые бронируют места в отелях на периоды, превышающие по срокам одну неделю. Поэтому принятые нововведения он охарактеризовал как "развитие событий в очень негативном направлении".

"Российские туристы не желают через 7 дней проходить через все тяготы и затраты, связанные с ПЦР или экспресс-тестами", - подчеркнул Таккас. Он добавил, что в сложившейся ситуации туристы, скорее, предпочтут поехать в Египет, который, как ожидается, скоро откроется для отдыха, или в другие страны, что не может не обернуться для Кипра тяжелыми последствиями.

Глава регионального отделения Pasyxe назвал решение кипрского правительства о дополнительном тестировании непривитых туристов поспешным, ничего не предлагающим и только наносящим вред. "Мы стреляем себе в ногу", - образно сказал он, напомнив, что именно август традиционно является тем месяцем, когда на остров прибывает наибольшее число зарубежных гостей.

Таккас сказал, что кипрское правительство, по его мнению, должно продлить с одной до двух недель срок действия специальной формы CyprusFilghtPass, которую пассажиры заполняют в онлайн-режиме в течение суток перед вылетом на Кипр и которая легализует статус их пребывания на острове. Он также сообщил, что уже обсудил этот вопрос с министром транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннисом Карусосом и главой государственного комитета по туризму Саввасом Пердиосом, однако оба констатировали факт, что инициатива о дополнительном тестировании туристов, исходившая от Минздрава, была в итоге одобрена кабинетом министров в минувшую пятницу.

Решение кабмина о дополнительном тесте

Согласно новым требованиям и ограничениям, введенным кипрским правительством начиная с 1 августа, невакцинированным гостям острова теперь придется в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после своего прибытия на Кипр. Однако на вакцинированных туристов, а также на тех, кто переболел ковидом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.

Дополнительный диагностический анализ, цену на который правительство ограничило "потолком" в €10, невакцинированные туристы могут сдать в сертифицированных лабораториях или аптеках острова вдобавок к тем тестам, которые требуются для въезда на Кипр из стран их цветовой зоны. Как показывают первые дни введения данной практики, перед входом в эти лаборатории и аптеки собираются очереди, фактическая же стоимость анализа чаще всего ниже упомянутого ценового "потолка" и составляет от €5 до €8.