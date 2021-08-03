Туристический поток в Краснодарский край вырос на 7% по сравнению с 2019 годом

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 9,5 млн человек посетили курорты Краснодарского края с начала года, что на 7% больше, чем за тот же период 2019 года. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на заседании курортного штаба.

"С начала года курорты Краснодарского края приняли 9,5 млн человек с приростом к аналогичному показателю 2019 года - 7 %", - сказал он.

Отмечается, что за лето Краснодарский край посетили порядка 6 млн туристов, из них 3,4 млн приехали в июле. По словам вице-губернатора края, этот показатель в два раза больше, чем за тот же период 2020 года.

Комплексный анализ бронирований и ситуаций в гостиничном секторе региона, отметил Руппель, говорит о том, что снижение количества бронирований на август не превышает 20%.

По информации регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, в крае работает более 10 тыс. средств размещения, которые единовременно способны принять около 600 тыс. отдыхающих. Загрузка объектов на Азовском и Черноморском побережье на 1 августа составила около 82%, в степной и предгорной зонах - 44%.

С 1 августа средства размещения Краснодарского края принимают туристов по новым правилам. Заселить гостя можно только при наличии у него справки о вакцинации, либо о том, что он переболел коронавирусом не более полугода назад.