В Москве открылась приемная для бизнеса по вопросам киберспорта

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева открыла во вторник в Центральном административном округе столицы общественную приемную по вопросам киберспорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минеевой.

"Киберспорт - стремительно развивающаяся отрасль, с большим синергичным потенциалом. Именно сейчас необходимо создание системной поддержки для защиты и восстановления бизнеса в Москве, а также для его развития. Открытие новой приемной - один из логичных инструментов для движения вперед. Отраслевой подход к открытию приемных позволяет выявлять системные проблемы отрасли, проанализировать их и понимать, как их решать", - сказала столичный бизнес-омбудсмен, слова которой привела пресс-служба.

Минеева рассказала, что российский рынок киберспорта "стабильно растет на 15-20% в год", к тому же в стране киберспорт признан официальным видом спорта еще в 2001 году. "Однако при такой истории, базе и профессиональном подходе индустрия не поддержана в области регуляторики, как показывает обратная связь от предпринимателей - основателей киберспортивных клубов. Почти 100% клубов зарегистрированы в офшорах. Это значит, что из страны вымывается огромный денежный поток, который необходимо вернуть обратно", - указала Минеева.

Она добавила, что киберспорт - это "социальный лифт" для молодежи в регионах России. Средний возраст киберспортсмена - 14-25 лет, ежемесячный доход игрока в киберспортивной лиге - $10 тыс.

В пресс-службе уточнили, что общественная приемная располагается по адресу: Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация, этаж 32. Ее руководителем стал общественный омбудсмен в сфере киберспорта в Москве Дмитрий Смуров.