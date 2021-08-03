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Украина запустила услугу по хранению нефти в стране на срок до трех лет

Статус таможенного склада получили два объекта: резервуарный парк Морского нефтяного терминала "Южный" и магистральный нефтепровод "Лисичанск - Кременчуг"

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Компания "Укртранснафта" (входит в "Нафтогаз Украины") запустила коммерческую услугу по хранению нефти на базе объектов нефтетранспортной системы (НТС) Украины. Об этом говорится в сообщении предприятия во вторник.

"Статус таможенного склада получили два объекта НТС: резервуарный парк Морского нефтяного терминала "Южный" и магистральный нефтепровод "Лисичанск - Кременчуг". Теперь заказчики услуг могут хранить нефтяной ресурс на этих объектах в режиме "таможенный склад" до 1 095 дней", - говорится в нем.

В компании заявили, что такой вид деятельности как хранение нефти позволит повысить конкурентоспособность и эффективность работы НТС. "Укртранснафта" не сообщает, какие объемы нефти можно хранить на своих объектах, а также цены на услуги.

Ранее на Украине была запущена услуга по коммерческому хранению природного газа в подземных хранилищах страны.

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