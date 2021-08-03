Эксперты ожидают существенного снижения цены бензина в опте в случае запрета экспорта

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Реализация предложения Минэнерго о запрете экспорта бензина в России может привести к существенному снижению цены топлива в оптовом сегменте - на 6-7 тыс. рублей за тонну, говорится в исследовании группы "Петромаркет". Это составляет примерно от 10 до 12% текущей цены бензина на бирже (Аи-92 по итогам торгов на 3 августа стоил 57,6 тыс. рублей).

30 июля министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. Ранее он говорил, что министерство инициирует введение запрета, оценив ситуацию с биржевыми ценами на топливо. По его словам, срок запрета на экспорт может составить минимум три месяца.

"По нашим оценкам, введение запрета на экспорт автобензина может увеличить предложение продукта на внутреннем рынке на 120-350 тыс. тонн, или на 4-11% от уровня текущего спроса. В этом случае произойдет очень заметное снижение оптовых цен на продукт - на 6-7 тыс. руб. за тонну, а, возможно, и более", - говорится в исследовании "Петромаркета".

Эксперты отмечают, что падение оптовых цен негативно отразится на маржинальности российских НПЗ, особенно тех, которые ориентированы на выпуск автомобильного бензина и его поставку отечественным потребителям. При этом нефтепереработка останется прибыльной, но потери в марже "бензиновых" НПЗ составят порядка 30%.

"Снижение оптовых цен на автобензин обеих марок уже на 6 тыс. руб. за тонну относительно уровня 30 июля при сложившихся на ту же дату розничных ценах на продукт окажется достаточным для того, чтобы торговля Аи-92 и Аи-95 в мелкооптовом и розничном каналах перестала приносить убытки", - сообщили аналитики.