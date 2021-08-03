Собянин согласовал проект строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург (ВСЖМ-1)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, общая протяженность трассы составит порядка 680 км, в том числе в границах Москвы - 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

"В границах города Москвы трасса пройдет в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году, - в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесенные правительством Москвы дополнения, касающиеся организации посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах", - уточнили в пресс-службе.

Строительство ВСЖМ-1 планируется совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания третьего Московского центрального диаметра "Ленинградско-Казанский" (Зеленоград - Раменское). Открытие магистрали позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с четырех часов на "Сапсане" до двух с половиной часов.

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года, сообщал ранее в интервью ТАСС замглавы министерства Владимир Токарев. По его словам, проект является экономически эффективным. Операционная безубыточность может быть достигнута за первый полный год эксплуатации - в 2027 году, а чистую прибыль магистраль начнет приносить на пятый год эксплуатации - в 2031 году. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей, отмечал он.