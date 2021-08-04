Водители смогут использовать "Яндекс.Карты" и "Навигатор" в Apple CarPlay и Android Auto

МОСКВА, 4 августа./ТАСС/. "Яндекс.Карты" и "Навигатор" добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto, сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс.Карты" и "Навигатор" добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Теперь водители могут строить маршруты и искать места прямо на экранах своих автомобилей", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что нововведение доступно с подпиской "Яндекс Плюс".

Для водителей будут доступны такие функции, как поиск адресов и организаций, выбор оптимального маршрута с учетом пробок, а также получение подсказок по пути и предупреждений про скоростные ограничения и камеры. Сервисы "Заправки", "Алиса" и "Музыка" не будут доступны с экрана машины в связи с правилами платформ CarPlay и Android Auto, однако разработчики "Яндекса" добавили кнопку "Продолжить в телефоне", по клику на которую автомобилист сможет переключиться с экрана автомобиля на телефон.

"Добавление "Карт" и "Навигатора" в Apple CarPlay и Android Auto - важный для нас этап <...> Также мы хотим, чтобы пользователи оценили преимущества всей экосистемы "Яндекса". С "Плюсом" у водителя будет и навигация на экране автомобиля, и возможность слушать музыку без рекламы, а еще кешбэк в "Яндекс.Заправках", - приводятся в релизе слова руководителя "Яндекс.Карт" и "Навигатора" Олега Левчука.