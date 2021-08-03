Ретейлеры отметили рост спроса на детские товары на фоне старта "школьных" выплат

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число заказов детских товаров выросло на 338% в первый день единовременных "школьных" выплат, стартовавших 2 августа. Об этом ТАСС сообщили в Wildberries.

"2 августа 2021 года число заказов детских товаров в крупнейшем онлайн-ретейлере Wildberries выросло в 4,4 раза по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Второго августа в России стартовали массовые выплаты на детей школьного возраста - родители активно заказывали одежду, обувь и игрушки - на эти категории пришлось свыше 85% всех заказов в сегменте детских товаров на Wildberries", - отметил ретейлер.

В "Детском мире" сообщили, что также наблюдают рост спроса на детские товары на фоне выплат.

В топ-5 категорий по динамике роста числа заказов на Wildberries вошли: канцелярские товары для детей (+852% рост числа заказов год к году), одежда (+346%), обувь (+244%), детское питание (+192%) и игрушки (+137%). Самыми популярными покупками в сегменте канцелярских товаров стали ручки и тетради, среди продукции для малышей - подгузники и детское питание. Из одежды чаще всего родители заказывали футболки и спортивные брюки, а из обуви выбирали туфли и кроссовки.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей. В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно - 2 августа. По состоянию на вечер понедельника выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 млн детей.