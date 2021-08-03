Правительство направит 1 млрд рублей в регионы для закупки контейнеров для отходов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство РФ предоставит регионам 1 млрд рублей в качестве субсидий для закупки 70 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минприроды России.

"На поддержку субъектов Российской Федерации планируется направить 1 млрд рублей. Это позволит приобрести около 70 тыс. контейнеров. Для предоставления субсидий регионы будут отбирать по нескольким критериям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регион может рассчитывать на данную меру поддержки, если в нем утверждена территориальная схема обращения с отходами, производства и потребления, а также порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного сбора отходов.

"Кроме того, в субъекте, претендующем на получение субсидии, должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. А если их нет, то региону придется гарантировать, что уже в этом году они будут созданы", - объяснили в Минприроды.

Глава министерства Александр Козлов считает, что такая субсидия поможет решить проблему дефицита контейнеров. "Господдержка поможет субъектам устранить проблему дефицита контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и соответственно, поддержать на территории переработку твердых коммунальных отходов", - приводятся в сообщении его слова.