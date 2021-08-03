Минцифры установило максимальные цены на услуги пропуска трафика, оказываемые МГТС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ установило предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги пропуска трафика, оказываемые публичным акционерным обществом "Московская городская телефонная сеть" (МГТС). Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые публичным акционерным обществом "Московская городская телефонная сеть", в географически определяемой зоне нумерации "Московская городская" в соответствии с приложением к настоящему приказу", - отмечается в документе.

Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст.

"Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства связи от 30 августа 2012 г. № 205 "Об установлении предельных цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика ОАО "Московская городская телефонная сеть", - указано в документе.

Как следует из приказа, предельная максимальная цена (без учета НДС) за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения, составляет 1420 рублей, а за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений, - 42600 рублей.

В приказе также подробно расписаны другие услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования в географически определяемой зоне нумерации "Московская городская".