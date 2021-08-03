На соцвыплаты в Ульяновской области дополнительно направят более 1 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Комитет по социальной политике Законодательного собрания Ульяновской области 3 августа принял решение направить дополнительно более 1 млрд рублей на социальные выплаты семьям с детьми, ветеранам и другим льготным категориям граждан за счет увеличения федерального и регионального финансирования, сообщили журналистам в пресс-службе областного парламента. Решение приняли окончательно, вопрос не будет выносить на очередную сессию.

"Сегодня комитет по социальной политике Законодательного собрания Ульяновской области принял ряд важных финансовых решений, рассмотрев и утвердив распределение порядка 3 млрд рублей, поступивших в бюджет региона. Более 1 млрд из них будет направлено в органы соцзащиты на выплаты семьям с детьми, ветеранам и другим льготным категориям граждан, что позволит нам выполнить социальные обязательства перед населением", - привели в пресс-службе слова председателя областного парламента Валерия Малышева.

Малышев уточнил, что еще более 630 млн рублей пойдут на борьбу с коронавирусом и тестирование жителей региона. "35 региональных объектов министерства здравоохранения получат денежные средства на закупку медицинского оборудования, начиная от ФАПов и заканчивая крупными областными учреждениями здравоохранения", - пояснил он.

По словам председателя законодательного собрания региона, более 60 объектов министерства просвещения во всех муниципальных образованиях получат дополнительное финансирование на проведение ремонтных работ. "В том числе [средства направят] на устранение последствий урагана, повредившего здания в Инзенском и Старомайнском районах области", - добавил Малышев.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова, на укрепление материально-технической базы медицинских организаций поступит почти 740 млн рублей дополнительных средств. Председатель комитета по социальной политике Сергей Шерстнев уточнил журналистам, что по итогам приезда в регион председателя правительства России Михаила Мишустина свыше 200 млн рублей федеральных средств направят на укрепление материально-технической базы детской областной клинической больницы имени Ю. Ф. Горяева, регион также выделит порядка 50 млн рублей на подготовку помещений под новое оборудование.

"77 млн рублей направят на модернизацию первой городской поликлиники плюс областной бюджет софинансирует 10 млн рублей на подготовку в ней помещения для установки томографа. Также более 20 млн рублей выделяется ульяновскому клиническому центру специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова", - отметил Шерстнев.

Бюджет государственной программы "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" вырастет на 2,5 млрд рублей за счет увеличения федерального и регионального финансирования. "Около 100 млн рублей из этих средств пойдут на ремонт, благоустройство, приобретение и установку оборудования, в том числе, обеспечивающего антитеррористическую защищенность в 39 школах (73,8 млн рублей) и 11 детских садах (20,6 млн)", - уточнили в пресс-службе областного парламента.