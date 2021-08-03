Игорь Ротенберг с состоянием $1,1 млрд снова вошел в список миллиардеров Forbes

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Игорь Ротенберг вновь попал в список миллиардеров журнала Forbes. Его состояние оценивается в $1,1 млрд.

Как сообщило издание во вторник, сын Аркадия Ротенберга, состояние которого в 2019 году оценивалось в $850 млн, смог нарастить его, получив дивиденды буровой компании "Газпром бурение".

Впервые бизнесмен попал в список долларовых миллиардеров Forbes в 2018 году. Тогда его состояние журнал оценивал также в $1,1 млрд. Как пишет Forbes, после включения в санкционные списки Ротенберг передал треть девелоперской компании TPS Real Estate сестре Лилии, его состояние уменьшилось.