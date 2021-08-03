Эксперты: при развитии экотуризма необходимо учитывать интересы местного населения

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Основой для развития экологического туризма, понятие которого предполагается закрепить в действующем законодательстве РФ, должен стать международный опыт, учитывающий необходимость сохранения природных объектов и интересы местного населения. К такому мнению пришли участники прошедшей во вторник в Общественной палате (ОП) РФ общественной экспертизы законопроекта, касающегося изменений в организацию деятельности на особо охраняемых природных территориях.

Проект закона, регулирующего понятие "экологический туризм", был принят Госдумой в первом чтении 19 мая. Как сообщал в конце мая глава Минприроды России Александр Козлов, благодаря закону будет создана прозрачная система работы в туристической сфере в национальных парках, заповедниках и заказниках.

"В принципе экологический туризм стоит на "трех китах", как его рассматривают во всем мире, это посещение природы, природных территорий, природных объектов, это вклад в сохранение природы и это вклад в развитие местных сообществ, то есть три таких критерия", - сказала руководитель эколого-просветительского центра "Заповедники", отметив, что формирование понятие "экологический туризм" ведется в настоящее время.

Аналогичное мнение высказал заслуженный эколог России, советник генерального директора в организации "Дальневосточные леопарды" Всеволод Степаницкий. Он предложил в поправках к законопроекту о регулировании рекреационной деятельности на ООПТ оставить такие критерии экотуризма как, формирование экокультуры, воспитание бережного отношения к природе, изучение местных особенностей традиционной культуры и вовлечение местных жителей в развитие экотрузма.

Степаницкий также считает, что в законопроекте необходимо разделить понятия "туризм на ООПТ" и "экологический туризм", поскольку они не являются синонимами. "Особое внимание надо уделить определению "экологического туризма", в том числе в предложенных поправках. Дело в том, что посещение ООПТ с целью приобщения к природе, посещение особо ценных природных комплексов - это не является исчерпывающими критериями экологического туризма", - пояснил он.

По мнению директора Хакасского государственного природного заповедника Виктора Непомнящего, для развития экотуризма в России необходимо придерживаться мировых практик, поскольку он является не только бизнесом, но и инструментом экологического просвещения.