Производитель заявил, что рынок "Метеоров" в России оценивается в 120-150 судов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Рынок судов на подводных крыльях "Метеор 120Р" в РФ оценивается в 120-150 единиц, предприятие ЦКБ по СПК имени Алексеева готово в случае необходимости полностью удовлетворить потребность рынка, сообщил во вторник ТАСС председатель совета директоров предприятия - генеральный конструктор конструкторского бюро Георгий Анцев.

"Рынок в Российской Федерации составляет около 120-150 судов. Возможно, при государственной поддержке эта цифра вырастет до 200 судов, но, полагаю, не больше", - сказал Анцев.

Собеседник отметил, что предприятие способно и готово полностью удовлетворить потребности рынка.

Головное судно "Метеор 120Р" во вторник было спущено на воду ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева в Нижегородской области. Раньше эти суда были широко распространены и хорошо зарекомендовали себя как надежные и экономичные и в России, и за рубежом. Строительство "Метеоров" возобновили в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 2030 годы".

Судно будет использоваться для скоростной перевозки по любым полноводным рекам. Оно рассчитано на 120 пассажиров, автономность плавания составляет 8 часов, дальность хода около 700 км. Первые два "Метеора" будут поставлены в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру.

АО "ЦКБ по СПК им. Алексеева" производит высокоскоростные транспортные средства, гражданского, двойного и военного назначения, использующие различные принципы гидродинамического поддержания. Это суда на воздушной подушке и на подводных крыльях, суда с воздушной каверной на днище и глиссеры с различной механизацией днища, транспортно-амфибийные платформы и экранопланы.