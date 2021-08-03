ФАС одобрила покупку фармкомпанией "Катрен" сети аптек "Эркафарм"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. ФАС РФ одобрила сделку по покупке третьим по объему выручки российским фармдистрибьютером "Катрен" (управляет apteka.ru) одной из крупнейших аптечных сетей России "Эркафарм". Вместе с тем служба выдала предписание о запрете открытия новых аптек и сокращении числа существующих точек в нескольких регионах РФ, говорится в материалах ФАС.

"В целях предупреждения и недопущения ограничения конкуренции на фармацевтическом рынке, ведомство предписывает до совершения сделки сократить количество аптек, принадлежащих участникам сделки в Орловской области. В течение трех лет со дня совершения сделки запрещено открывать новые аптечные пункты в Санкт-Петербурге", - сообщили в антимонопольном регуляторе.

По истечению срока действия ограничений "Катрен" сможет открывать новые точки только по предварительному согласию с ФАС, уточнили в антимонопольной службе. В ФАС также отметили, что решение об одобрении сделки действует лишь в совокупности с выданным предписанием.

На конец 2020 года под управлением "Эркафарм" находилось 1 079 точек в 8 федеральных округах под брендами "Доктор Столетов", "Озерки", "Аптека Радуга", "Мосаптека", "Хорошая аптека", "Аптека первая помощь".