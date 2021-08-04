Исследование: россияне в 2021 году стали чаще оплачивать покупки через Pay-платежи

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Количество Pay-платежей в России за январь - июль 2021 года увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а их доля среди других способов безналичной оплаты достигла 17%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками ЮKassa (платежный сервис ЮMoney, входит в экосистему "Сбера") на основе данных более чем в 120 тыс. интернет-магазинов в период с 1 января по 31 июля 2020 и 2021 годов (есть в распоряжении ТАСС).

"Количество Pay-платежей за семь месяцев 2021 года выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обороты и число плательщиков увеличились в 2,4 и почти в 2,5 раза соответственно. Средний чек вырос на 77% и составил 1 тыс. 531 рублей. Основное количество покупок с помощью мобильных систем приходится на Apple Pay - 76%, а на Google Pay - 24%. Число покупок через Google Pay выросло в 3,6 раза, через Apple Pay - на 13%", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

Аналитики отмечают, что за семь месяцев 2021 года доля Pay-платежей среди других методов оплаты составила 17%. При этом банковские карты, виртуальные и пластиковые, по-прежнему лидируют с долей в 69%.

По данным ЮMoney, за семь месяцев текущего года большинство Pay-платежей (17%) пришлось на суммы от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. В прошлом году на первом месте были покупки от 100 до 200 рублей (28%). В 2021 году самый большой рост, в 11,3 раза, был зафиксирован среди покупок на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей.