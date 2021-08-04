Первый прямой рейс запустили из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Первый пассажирский самолет объединенной дальневосточной авиакомпании "Аврора" в среду утром вылетел из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, сообщили ТАСС в аэропорту вылета.

"Самолет до Петропавловска-Камчатского вылетел из Южно-Сахалинска в 09:30 по местному времени (01:30 мск)", - рассказали в аэропорту.

По данным аэропорта, на борту судна находятся 27 пассажиров. Теперь полеты по этому направлению будут совершаться каждую неделю в среду и воскресенье.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в конце июля сообщил, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит свой парк 45 отечественными самолетами. Первый "Сухой суперджет" должен поступить уже в этом году, также уже подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов L-410 для местных линий.