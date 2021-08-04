Беспилотные грузоперевозки по М-11 могут принести в бюджет РФ 0,5 млрд рублей в год

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Запуск беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, может пополнить бюджет РФ на 0,5 млрд рублей в год за счет налоговых поступлений. Об этом сообщили ТАСС в НТИ "Автонет".

"Мы провели расчеты, которые показали, что прирост налоговых поступлений в бюджет РФ в год за счет использования беспилотных автомобилей составит 0,5 млрд рублей", - заявила представитель организации Вероника Коршикова.

В "Автонет" отметили, что достичь таких показателей позволит увеличение грузоперевозок. Трафик беспилотных грузовиков по трассе к 2024 году составит до 186 тыс. перевозок в год, а в 2025 году 20% общего трафика грузовых автомобилей будут приходится на беспилотники.

Коршикова отметила, что эксплуатация беспилотных фур позволит на 15% снизить себестоимость грузоперевозок по трассе М-11 "Нева" и сделать их более выгодными для коммерческих компаний.

"К тому же, средняя коммерческая скорость движения грузового автомобиля по трассе М-11 за счет использования беспилотных автомобилей вырастет на 25%. То есть грузовая доставка станет не только дешевле, но и быстрее", - добавила она.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия-1" говорил, что грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 "Нева" планируют запустить в первом квартале 2024 года, грузовики будут курсировать в общем транспортном потоке.

В июне сообщалось, что трасса М-11, связывающая Москву и Санкт-Петербург, станет до 2024 года первым в России беспилотным логистическим коридором. Соответствующее соглашение Министерство транспорта РФ подписало с рядом компаний в ходе Петербургского международного экономического форума.

Для исключения заездов автономных грузовиков в города по всей трассе М-11 протяженностью более 660 км планируется создание специальных хабов на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу. В районе Твери предполагается строительство северного обхода для исключения выезда беспилотников на реконструированный участок трассы M-10.

Ранее замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов отмечал, что до 2030 года в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. км федеральных дорог. Реализация проекта позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай - Европа.

О проекте

Проект "Беспилотные логистические коридоры" является частью стратегических инициатив Минтранса. Они разработаны в рамках исполнения поручений президента РФ и правительства РФ по подготовке "Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года" и "Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли РФ".