Осужденные в России взяточники задолжали по штрафам почти 31 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Суммарный долг по штрафам, назначенным осужденным за коррупцию в качестве наказания, составляет почти 31 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов РФ, которые проанализировал ТАСС.

Согласно этим данным, на 1 июля на исполнении у приставов находилось свыше 6,2 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов, назначенных за преступления коррупционной направленности, на общую сумму 30,9 млрд рублей. Всего в течение полугода в производстве у приставов было 7,5 тыс. документов о взыскании с коррупционеров долгов по штрафам на общую сумму свыше 33,2 млрд рублей. В материалах уточняется, что 1,2 тыс. производств на сумму свыше 1,9 млрд рублей было возбуждено непосредственно в этом году.

Средняя сумма долга по штрафам, назначенным в качестве наказания за коррупцию, составляет порядка 5 млн рублей. Анализ данных приставов показывает, что в последнее время средняя сумма долга и общая задолженность практически не меняются. При этом три года назад средняя сумма долга чуть превышала 3 млн рублей.

Как следует из материалов ФССП, в розыск объявлено 583 осужденных коррупционера, задолжавших свыше 1,4 млрд рублей. Кроме того, для погашения задолженности разыскивается имущество 132 должников. Всего в первом полугодии приставам удалось взыскать с 1 тыс. осужденных 337 млн рублей, 29 исполнительных производств было прекращено из-за смерти осужденных, 76 - из-за замены штрафа другим видом наказания, 25 - из-за освобождения от наказания в виде штрафа.

Штрафы, кратные размеру взяток, были введены в Уголовный кодекс РФ в 2011 году. Они могут достигать стократного размера от суммы взятки, но не более 500 млн рублей с одного человека. При этом в отличие от других должников осужденные за коррупцию не могут прибегнуть к процедуре личного банкротства - для них предусмотрена лишь возможность отсрочки или рассрочки выплат либо замена наказания на лишение свободы. В случае невыплаты штрафа суд может заменить наказание на лишение свободы.