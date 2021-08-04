"Известия": банки регистрируют повышенный интерес заемщиков к ипотеке на вторичном рынке

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка. В частности, такие изменения наблюдают в нескольких кредитных организациях, где доля обращений за ссудой для покупки готового жилья выросла на 10-20 процентных пункта. Об этом в среду сообщает газета "Известия" .

Так, в июне в Райффайзенбанке количество обращений за ипотекой на вторичном рынке составило 60%, впервые превысив заявки на другие программы. Показатель вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников.

Как сообщил изданию директор ипотечного бизнеса "ДОМ.РФ" Игорь Ларин сообщил, количество заявок на оформление кредитов для покупки готового жилья в июле выросло на 14% - до 36% в июле с 22% в январе, а в банке "Открытие" заявили, что "фиксируют рост доли оформленной ипотеки на вторичке до 37% с 32% в июне этого года".

Тенденцию смещения интереса в сторону вторичного рынка подтвердили в "Санкт-Петербурге" и в "Зените". Директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников сообщил газете, что изменения спроса обусловлены низкими ставками в период уменьшения ключевой. В Росбанке частично подтвердили подобную тенденцию и отметили, что это связано с ограниченным предложением на рынке первичной недвижимости.

Начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев рассказал газете, что с прошлого года доля вторичной недвижимости в ипотечном портфеле выросла на 50%, однако повышение ипотечного спроса на вторичную недвижимость в банке не фиксировали.

"Мы еще в сентябре 2020 года сфокусировались на вторичке, поскольку низкая доходность госпрограммы не позволяла продолжать дальнейшие выдачи по первичке. Поэтому изменения спроса в этом году банк не заметил. Но смещение спроса на рынке очевидно: поскольку цены на готовое жилье немного запаздывали по сравнению с новостройкой и предложение превышало спрос. Сейчас на вторичный сегмент начали поступать объекты, которые приобретались по госпрограмме в инвестиционных целях, что еще расширило базу предложений", - отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.

В "Сбербанке" и ВТБ рассказали, что не наблюдают значительного смещения интереса ипотечных заемщиков в сторону вторичного рынка.